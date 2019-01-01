Описание товара:

Комплект цветного видеодомофона и металлической вызывной панели с цветным видеомодулем высокого разрешения. 9" LCD дисплей (800x480). 2 монитора +2 панели+2 камеры. Время отключения экрана: до 1 мин. Интерком до 2 мониторов. Питание: 13.5 В постоянного тока. Комплектация: Видеодомофон – 1 шт.; Настенное крепление для видеодомофона - 1 шт.; Вызывная панель – 1 шт.; Козырек – 1 шт.; Уголок – 1 шт.; Монтажный комплект – 1 шт.; Провод для подключения - 1 шт.; АV провода - 2 шт.; Блок питания - 1 шт.; Руководство пользователя – 1 шт. Гарантия: 6 месяцев