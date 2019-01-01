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Proline

Proline DF-KIT938R в Москве

Артикул: 1559854
Рейтинг: 63
В наличииВ наличии

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Описание товара:
Комплект цветного видеодомофона и металлической вызывной панели с цветным видеомодулем высокого разрешения. 9" LCD дисплей (800x480). 2 монитора +2 панели+2 камеры. Время отключения экрана: до 1 мин. Интерком до 2 мониторов. Питание: 13.5 В постоянного тока. Комплектация: Видеодомофон – 1 шт.; Настенное крепление для видеодомофона - 1 шт.; Вызывная панель – 1 шт.; Козырек – 1 шт.; Уголок – 1 шт.; Монтажный комплект – 1 шт.; Провод для подключения - 1 шт.; АV провода - 2 шт.; Блок питания - 1 шт.; Руководство пользователя – 1 шт. Гарантия: 6 месяцев
Характеристики:
Vendor Code DF-KIT938R
БеспроводнойНет
Диагональ монитора, дюймы9
Количество мониторов2
Количество выз. панелей2
Подключение доп. камер2
Подключение аудиотрубкиНет
Трубка/Hands-freeHands-free
Наличие интеркомаЕсть
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Артикул: 1559854
Рейтинг: 63
В наличииВ наличии

Наши преимущества

Гарантия лучшей цены
Дисконтная программа
Гарантия 12 месяцев
Возврат и обмен без проблем
Различные способы оплаты

Способы оплаты

Наличный расчет
Пластиковые карты
По счету в банке
Proline DF-KIT938R
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1559854
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